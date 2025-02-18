فتح التسجيلات للإلتحاق بمهنة المترجم الترجمان الرسمي

أعلنت وزارة العدل، عن فتح التسجيلات في الدورة الثالثة للمسابقة الوطنية للالتحاق بمهنة المترجم الترجمان الرسمي لاستكمال المناصب المفتوحة في حدود 80 منصباً متبقياً، بنفس شروط وكيفيات التسجيل بالدورتين الأولى والثانية.

وأوضح بيان لوزارة العدل، أن التسجيلات الأولية بالأرضية الرقمية ستنطلق ابتداء من 27 فيفري 2025. إلى غاية 05 مارس 2025 عبر الرابط التالي: /https://concours.mjustice.dz

وبخصوص إيداع الملفات بالمجالس القضائية ستكون بداية من 06 مارس 2025 إلى غاية 13 مارس 2025. أما الاختبارات الكتابية ستكون يوم السبت 12 أفريل 2025 بمعهد الترجمة بوزريعة - جامعة الجزائر 2.

يشار أن تكاليف المشاركة في الدورة الثالثة للمسابقة المقدرة بـ 5000 دج تدفع في الحساب البريدي الجاري باسم العون المحاسب الجامعة الجزائر 2 الحامل للرقم التالي: 322492/34

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