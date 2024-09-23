فتح التسجيلات للجزائريين للدراسة في فرنسا وهذه أهم الشروط

ستبدأ التسجيلات لحملة الدراسة في فرنسا الجديدة اعتبارًا من 1 أكتوبر 2024، للتحضير للعام الدراسي 2025.

وفي هذا الصدد، تكشف Campus France عن خمس خطوات رئيسية للنجاح في طلبك.

يجب على الطلاب الجزائريين، وكذلك الأجانب المقيمين في الجزائر، إكمال إجراء “الدراسات في فرنسا”. المعروف أيضًا باسم إجراء Campus France Algeria، لمواصلة دراستهم في فرنسا.

يعد إجراء Campus France Algeria خطوة مهمة يجب إكمالها قبل التقدم بطلب للحصول على تأشيرة الدراسة لفرنسا.

ويسمح لك بالحصول على شهادة إتمام إجراءات Campus France. وهي وثيقة إلزامية للتقدم بطلب للحصول على تأشيرة إقامة طويلة للدراسة.

وللتذكير، كشفت شركة Campus France، المسؤولة عن دعم الطلاب الدوليين. مؤخرًا عن تقويم التسجيل لحملة “الدراسات في فرنسا 2025” الجديدة. والرزنامة التي تتضمن تفاصيل مواعيد كل مرحلة والرسوم الواجب دفعها متاحة على موقع المنظمة.

إجراءات Campus France Algeria: ما عليك القيام به قبل التقدم بطلب للحصول على تأشيرة طالب للإقامة الطويلة

علاوة على ذلك، في بيان صحفي جديد، توضح Campus France بالتفصيل الخطوات الأساسية. للتقدم بنجاح لحملة “الدراسات في فرنسا 2025” الجديدة:

أقوم ببناء مشروع دراستي: يجب على المرشح أولاً إجراء اختبار اللغة الفرنسية في IFA. لإكمال إجراء Campus France، يلزم توفر مستوى B1 على الأقل في TCF.

أنا مرشح: يجب على الطالب إكمال ميثاق المرشحين للدراسة في فرنسا، وإنشاء وإكمال ملفه الإلكتروني.

أدفع رسوم الطلب: بمجرد إرسال ملف الطلب، يجب على الطالب دفع رسوم الطلب خلال 48 ساعة.

سأجري مقابلتي: إنها خطوة مهمة في هذا الإجراء. سيقوم فريق Campus France بدعوة المرشح. لإجراء المقابلة خلال 72 ساعة من التحقق من صحة ملفه.

لقد تم قبولي: في هذه المرحلة، يجب على المرشح التحقق من صحة اختياره النهائي. وتوثيق وثائقه وتقديم طلب تأشيرة الإقامة الطويلة للدراسة في فرنسا.

ما هي الرسوم الواجب دفعها لتطبيق Campus France Algeria 2025؟

بمجرد تقديم ملف الطلب، يجب على الطالب الجزائري الراغب في مواصلة دراسته في فرنسا. دفع رسوم الطلب خلال 48 ساعة من تقديم ملفه.

والحقيقة أن هذه المبالغ تبلغ 20.000 دينار للسعر الكامل و10.000 لنصف السعر.

ومع ذلك، هناك حالات محددة قام موقع Campus France بتفصيلها (اضغط هنا). والتي تعفي المرشح من دفع رسوم معينة.

علاوة على ذلك يحذر موقع Campus France، الطلاب الجزائريين من استخدام أطراف ثالثة لتجميع ملفاتهم.

علاوة على ذلك، يشير إلى أنه لا يوجد أي وسيط أو مقهى إنترنت مرخص من قبل Campus France Algeria. أو من قبل السفارة الفرنسية في الجزائر.