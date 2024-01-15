فتح التسجيلات للمشاركة بمسابقة القمة العالمية لمجتمع المعلومات

أعلنت وزارة البريد و المواصلات السلكية واللاسلكية أن الترشيحات مستمرة للمشاركة في مسابقة نيل جوائز القمة العالمية لمجتمع المعلومات لسنة 2024 “WSIS Prizes 2024”.

ويأتي هذا في إطار التحضيرات الجارية لمشاركة الجزائر في فعاليات منتدى القمة العالمية لمجتمع المعلومات الذي ينظمه سنويا الإتحاد الدولي للإتصالات. والذي سينعقد هذه السنة، من 27 إلى 31 ماي 2024، في جنيف بسويسرا.

وأوضحت الوزارة حسب بيان لها، أن الترشح يتم بتسجيل المشاريع في مجال تكنولوجيات الإعلام و الإتصال. المنجزة أو التي هي على وشك الإنتهاء من إنجازها. أو التي هي جديرة بأن يتم الإعتراف بها وتدعيمها حتى لو لم يُشرَع في إنجازها.

وذلك من خلال ملء الإستمارة المتاحة عبر الرابط: https://www.itu.int/net4/wsis/stocktaking/Prizes/2024 ، باللغة الإنجليزية فقط، في أجل أقصاه يوم 31 جانفي 2024.

وكذا موافاة الوزارة بنسخة من الإستمارات المتعلقة بالمشاريع المسجلة، عبر البريد الإلكتروني [email protected]. وذلك من أجل السماح للمصالح المعنية بمتابعة هذه الأخيرة والمساهمة في دعمها.

وسَيُكَرَّمُ الفائزون الأساسيون الثمانية عشر والفائزون الاضافيون الاثنان والسبعون، أثناء منتدى القمة العالمية لمجتمع المعلومات لسنة 2024 (WSIS Forum 2024).

وستُعرَض المشاريع الفائزة في منشور “جرد القمة العالمية لمجتمع المعلومات: قصص نجاح 2024”.

كما سَتَرِدُ جميع أوصاف المشاريع والأنشطة المقدمة في المسابقة في “تقرير جرد القمة العالمية لمجتمع المعلومات، لسنة 2024”.

مسابقة صور القمة العالمية لمجتمع المعلومات

ومن جهة أخرى،سَتُنَظَّمُ مسابقة صور القمة العالمية لمجتمع المعلومات “WSIS Photo Contest 2024”. والمتمثلة في تقديم صور فوتوغرافية توضح كيف تلعب تكنولوجيات الإعلام والإتصال دورا تمكينيا في تحقيق أهداف التنمية المستدامة.

ويمكن للمشاركين إرسال صور لمشاريعهم وأشخاصهم والإدارات والمؤسسات التابعين لها التي تستفيد من قوة تكنولوجيات الإعلام والإتصال. وتقديمها، باللغة الإنجليزية، في أجل أقصاه 31 جانفي 2024، عبر الرابط: https://www.itu.int/net4/wsis/forum/2024/PhotoContest.

وستُكافأ المشاركات الثلاث الأولى الفائزة في مسابقة صور القمة العالمية لمجتمع المعلومات وستُقدَم الصور الفائزة، في الحدث الرفيع المستوى لمنتدى القمة العالمية لمجتمع المعلومات لسنة 2024.

كما دعت الوزارة، أصحاب المشاريع المرشحة إلى المشاركة أيضا في عملية جرد القمة العالمية لمجتمع المعلومات. من خلال تسجيل المشاريع المقدمة لمسابقة نيل جوائز القمة العالمية لمجتمع المعلومات لسنة 2024، المذكورة أعلاه، باللغة الإنجليزية، عبر الرابط https://www.itu.int/net4/wsis/stocktaking/Project/Projects .