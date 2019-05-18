فتح التسجيلات لمناصرة الخضر في الكان بمصر .. وهذه التفاصيل

شرعت الوكالات السياحية في استقبال تسجيلات الأنصار، الراغبين في مرافقة الخضر إلى نهائيات كان 2019 بمصر، بتحديد الأسعار وبرامج الرحلات.

وتتراوح أسعار الرحلات بين 13 و19.5 مليون سنتيم حسب عدد الأيام يرغب المناصر في قضائها بالقاهرة، سواء 10 أيام

15 يوما أو شهرا كاملا، حيث اقترحت هذه الوكالات خدمات راقية على زبائنها، من خلال الحجز بفنادق من 5 نجوم

مع برامج سياحية بمصر إلى معالمها الأثرية وكذا الأهرامات وغيرها، زيادة على مشاهرة مباريات المنتخب الوطني الثلاث الأولى.

ويشمل الثمن الذي اقترحته الوكالات السياحية كل من تكاليف التأشيرة، تذكرة الطائرة على الجوية الجزائرية أو المصرية.