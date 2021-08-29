فتح التسجيلات من أجل اقتناء سكنات L.P.P ببلدية الرغاية حي 552 مسكن ترقوي

أعلمت المؤسسة الوطنية للترقية العقارية كافة المواطنين عبر التراب الوطني الراغبين في الترشح لإقتناء سكنات الترقوي العمومي L.P.P بولاية الجزائر العاصمة (بلدية الرغاية حي 552 مسكن ترقوي) الإطلاع والتسجيل عبر الموقع الإلكتروني للمؤسسة www.enpi.dz.

وذلك ابتداء من يوم الإثنين 30/08/2021، وحسب بيان المؤسسة فإن التسجيل يكون بالنسبة للأشخاص الذين تتوفر فيهم الشروط المنصوص عليها في المرسوم التنفيذي رقم 14- 203 المؤرخ في السابع عشر من شهر رمضان 1435 الموافق لـ 15 جويلية 2014 ، و كذا المرسوم التنفيذي رقم311 – 18 في 10/ 12 /2018.

كما أشار البيان أن ذلك يتم حسب المخزون المتوفر لدى المؤسسة، كما أوضحت انه لمزيد من المعلومات يرجى التقرب من المصالح التجارية لدى مديرية المشاريع بالجزائر شرق ” الرويبة ” الجزائر العاصمة .