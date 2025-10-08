فتح التسجيل أمام المصدرين الجزائريين للمشاركة في المعرض الدولي بالعاصمة الطوغولية لومي

أعلنت وزارة التجارة وترقية الصادرات عن فتح باب التسجيل أمام المُصدِّرين الجزائريين الراغبين في المشاركة في المعرض الدولي الذي ستحتضنه العاصمة الطوغولية - لومي، في الفترة الممتدة من 28 نوفمبر إلى 14 ديسمبر المقبلين.

وأوضحت الوزارة أن الدعوة موجّهة للمصدرين الناشطين في مجالات المواد الغذائية الأساسية والاستهلاكية. ومواد البناء، والمنتجات الكيميائية. إضافة إلى مُورِّدي معدات الطاقات الشمسية وأنظمة الري.

وحددت الوزارة يوم 20 أكتوبر الجاري آخرَ أجل للتسجيل في هذه التظاهرة الاقتصادية التي تندرج في إطار دعم الصادرات الوطنية. وتعزيز حضور المنتوج الجزائري في الأسواق الإفريقية.