فتح التسجيل ببوابة المنح الدراسية المصرية EGYAID

أعلنت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي، عن فتح باب التسجيل على بوابة المنح الدراسية EGYAID للدراسة في مصر.

وجاء في تعليمة للوزارة، أن وزارة التعليم العالي والبحث العلمي المصرية قد فتحت باب التسجيل عبر البوابة الدراسية EGYAID للدراسات العليا للعام الجامعي 2024-2025.

وأضافت الوزارة، أن التسجيل للمنح عبر منصة “ادرس في مصر” يتم من خلال الرابط التالي:

https://admission.study-in-egypt.gov.eg

ولفتت الوزارة، إلى أن آخر أجل لإستقبال القوائم هو 01 أوت 2024.

وتجدون كل التفاصيل فيما يخص المنح الدراسية المصرية EGYAID من خلال الوثائق المرفقة.