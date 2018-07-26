«فتح التسجيل في شهادة الماستر للطلبة شهر سبتمبر»

قال إنه سيتم تسلم 65 ألف مقعد بيداغوجي جديد.. حجار:

«إلغاء مرحلة الطعون وتقديم 4 اختيارات جديدة لطلبة الباك»

كشف وزير التعليم العالي والبحث العلمي، الطاهر حجار، عن تمديد آجال فتح الموقع الإلكتروني للتسجيل في شهادة الماستر إلى غاية شهر سبتمبر، مشيرا إلى أن هذا التمديد جاء نتيجة تأخر بعض الجامعات في منح شهادات النجاح للطلبة، كاشفا إلغاء مرحلة الطعون في التسجيلات الجامعية وفتح مرة أخرى التسجيلات الأولية.

وقال الوزير خلال أشغال الندوة الوطنية للجامعات، إنه تم اتخاذ إجراء جديد بهدف تسهيل عملية تسجيل الطلبة، وأنه بإمكان الطالب الذي لم يتحصل على اختياره في بطاقة الرغبات، سيتم معالجتها على مستوى الجامعات باستعمال النظام الرقمي.

وكشف، الطاهر حجار، أن عدد الناجحين في شهادة البكالوريا لهذه السنة بلغ 276 ألف و391 ناجح، مشيرا إلى أن كل الظروف والتدابير مهيأة لحسن استقبال الحاملين الجدد لهذه الشهادة العليا، بعد تسجيلهم النهائي على مستوى المؤسسات الجامعية، كما سيتحصل 370 ألف طالب جامعي على شهادة الليسانس.

وأوضح أن معدل الترشح للحصول على تخصص العلوم الطبية والصيدلة وجراحة الأسنان هو 15، وكذا الهندسة المعمارية بالمدرسة الوطنية المتعددة التقنيات بالحراش معدل الترشح لها 15، أما معدل الهندسة المعمارية في الجامعات حدد بـ14 و المدارس العليا للأساتذة حدد بـ14.5، مشيرا إلى أن تخصص الموسيقى والأمازيغية يخضعان للمقابلة من أجل قبول الطلب.

وأشار حجار إلى أن معدل علوم التكنولوجيا الرياضيات والإعلام تبقى نفس معدلات السنة الماضية، مضيفا أن معدل الترشح لتخصص البيطرة حدد بـ14، وأن باقي التخصصات لم تتغير معدلات الترشح فيها، ما عدا تخصص العلوم السياسية تم خفض المعدل فيه إلى 11 من عشرين في الجامعة، أما في مدرسة العلوم السياسية فيكون معدل الترشح 13 من 20، وكذا معدل الرياضة 13 من 20.

ومن جهة أخرى، قال الوزير إن دائرته الوزارية، ستتقدم للحكومة مشروع قانون توجيهي للتعليم العالي يهدف إلى مواكبة الآليات الجديدة لجودة التعليم العالي، مشيرا إلى أن هذا التغيير لن يمس بالمبادئ الأساسية للتعليم العالي.

كما أضاف الوزير أن الجامعة الجزائرية ستتسلم خلال السنة 67 ألف مقعد بيداغوجي واستلام 45 ألف سرير.