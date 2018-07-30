فتح التسجيل للأساتذة المستخلفين قبل الدخول المدرسي المقبل

بهدف تغطية المناصب الشاغرة في بعض التخصصات

إقصاء المترشح مباشرة في حالة الخطأ في المعلومات الخاصة به

أعلنت وزارة التربية الوطنية عن فتح التسجيل على صفحة الاستخلاف لجميع الأطوار التعليمة الثلاثة بالموقع الإلكتروني المخصص لذلك، تحضيرا إلى الدخول المدرسي 2018 /2019، إلى غاية يوم 31 أوت، مع فتح إمكانية تعديل معلومات المسجلين سابقا.

وحسب الإعلان، الذي تحوز «النهار» على نسخة منه، وجهته وزارة التربية الوطنية إلى مديري التربية ومديري المؤسسات التربوية تعلمهم عن انطلاق عملية تسجيل الأساتذة والمعلمي الأطوار التعليمة الثلاثة «ابتدائي ومتوسط وثانوي»، بصفحة الاستخلاف للسنة الدراسية 2018/ 2019 إلى غاية 31 أوت المقبل.

كما أضافت وزارة التربية الوطنية شروط التسجيل على صفحة الاستخلاف لجميع الأطوار التعليمية، على غرار المسجلين السابقين الذين يمكنهم تعديل المعلومات على الموقع والتسجيل مفتوح لجميع حاملي الشهادات الجامعية المقررة للتوظيف بالقطاع بالولاية التي يقطنون فيها.

كما اشترطت وزيرة التربية الوطنية، نورية بن غبريت، ضرورة التأكد من جميع المعلومات التي تسجل على الموقع، مؤكدة أنه في حالة الخطأ يتم إقصاء المترشح مباشرة، بالإضافة إلى ذلك التسجيل يكون في طور واحد فقط، تسحب الاستمارة بعد التسجيل أو التعديل ويحضرها المعني عند الاستدعاء، مشددة على ضرورة أن يكون التسجيل عن بعد، مع إرسال الشهادات مع المؤهل العلمي والخبرة في نفس الوقت على عنوان البريد الإلكتروني.

كما شددت نورية بن غبريت، تحضيرا للدخول المدرسي، على برمجة أشغال الترميم قبل الدخول المدرسي، وذلك باللجؤ إلى الغلاف المالي الموجه لإعادة تأهيل المؤسسات، مشيرة إلى ضرورة توفير التجهيزات والوسائل التعليمية اللازمة لهياكل المدرسية الجديدة بالتنسيق مع أصحاب الأعمال المكلفين بالإشغال، من أجل صياغة عقد التأمين لمدة 10 سنوات وأن تكون مديرية التربية طرفا حتى تضمن حقوقها.

كما اشترطت، نورية بن غبريت، تسمية المؤسسات التربوية مسبقا قبل تقديم الملف إلى جنة إنشاء المؤسسات التربوية، وإشراك مفتشي الإدارة والمالية للأطوار التعليمة الثلاثة في المتابعة الدائمة وفي تسلم المشاريع، مع إيلاء عناية خاصة لإعادة تفعيل دور المفتشين، مع إنجاز الترميمات بالتنسيق الفعلي مع الجماعات المحلية، فيما يتعلق بترميم الدارس الابتدائية، وصيانة التدفئة والمكيفات الهوائية بالمؤسسات.