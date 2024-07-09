فتح التسجيل للراغبين في الاستفادة من أراضي الاستصلاح

أعلن الديوان الوطني للأراضي الفلاحية، عن إنطلاق مرحلة التسجيلات للاستصلاح في إطار الامتياز. وذلك وفقا للمرسوم التنفيذي رقم 21-432 المؤرخ في 2021/11/04

وحسب بيان الديوان الوطني للأراضي الفلاحية، فإن التسجيلات تنطلق بدءا من يوم غدا الأربعاء 10 جويلية 2024.

كما تخص هذه العملية، الراغبين في الاستفادة من أراضي فلاحية للاستصلاح في إطار الامتياز.

وأشار المصدر نفسه، إلى أن عملية التسجيل التي تتم عبر المنصة الرقمية للديوان ستمتد طيلة 21 يوما، ابتداء من التاريخ المدون أعلاه “وغير قابلة للتمديد”.

ووفقا لبيان الديوان الوطني للأراضي الفلاحية، فقد تم تخصيص 19 محيط امتياز في ولاية غدراية بمساحة 16353 هكتار لعملية الاستصلاح.

كما تم تخصيص 6 محيطات امتياز في ولاية النعامة بمساحة 1930 هكتار خاصة بعملية الاستصلاح.

وفي ولاية جانت، تم تخصيص 4 محيطات امتياز بمساحة 880 هكتار خاصة بعملية الاستصلاح.

أما بولاية إليزي، فقد تم تخصيص 4 محيطات امتياز على مساحة 735 هكتار خاصة بعملية الاستصلاح

وتم تخصيص محيط امتياز واحد في ولاية المنيعة على مساحة 460 هكتار خاصة بعملية الاستصلاح.

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