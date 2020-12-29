فتح الحدود والنقل البري بين الولايات.. وزير النقل يوضح

أكد وزير النقل، لزهر هاني، إن قطاعه تكبد خسائر كبيرة، منذ بداية الجائحة، سواء فيما يخص النقل الجوي والبحري والبري.

وقدم الوزير، في ندوة صحفية له اليوم الثلاثاء، مثالا عن الخسائر التي تكبدتها شركات النقل.

وقدرت خسائر شركة الخطوط الجوية الجزائرية، بـ40 مليار دينار، بينما تكبد النقل البحري خسائرا قدرت بـ9 ملايير دينار.

وحول فتح الحدود، أكد وزير النقل، إن هذا القرار هو من شأن السلطات العليا للبلاد.

أما فيما يخص فتح النقل ما بين الولايات، أوضح لزهر هاني، إنه مرتبط بالوضعية الوبائية.

وأورد المسؤول الأول عن قطاع النقل بالجزائر: “لما نتحكم في الوباء، سنفتح النقل بين الولايات”.

ومن جهة أخرى، أكد الوزير إن مصالحه تشجع كل الخواص الذين يرغبون في فتح خطوط نقل بري.

موضحا إن ايتوزا لا تستطيع لوحدها أن تغطي كل خطوط النقل بالعاصمة.