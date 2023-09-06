فتح الخط الجوي الجزائر-كراكاس.. محور نقاش شرفة وسفير فنزويلا

إستقبل وزير النقل يوسف شرفة، اليوم الأربعاء، بمقر الوزارة، سفير جمهورية فنزويلا البوليفارية، خوان باوتيستا ارياس بالاسيو.

وحسب بيان الوزارة، فلقد تباحث الطرفان خلال هذا اللقاء سبل تعزيز العلاقات الثنائية بين البلدين، وترقية التعاون و الشراكة، في جميع المجالات ذات الصلة بقطاع النقل.

وعلى وجه الخصوص النقل الجوي، الشيء الذي سمح بتقييم مدى تقدم هذا الملف وإتمام الإجراءات النهائية الخاصة بفتح الخط الجوي (الجزائر – كراكاس).