فتح الشواطئ وأماكن النزهة والتسلية بداية من يوم غد الأربعاء

قرّر الوزير الأول وزير المالية، أيمن بن عبد الرحمان، رفع إجراء غلق فضاءات الترفيه والتسلية وأماكن النزهة والشواطئ. كما دعا الوزير الأول إلى الإبقاء على التدابير الصارمة للوقاية.

وتدخل هذه التدابير حيّز التنفيذ ابتداء من يوم غد الأربعاء 25 أوت من السنة الجارية. وجاءت القرارات بتوجيهات رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون القائد الأعلى للقوات المسلحة ووزير الدفاع الوطني.

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