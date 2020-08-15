فتح الشواطئ والمنتزهات.. أمن بومرداس يسطر مخططا أمنيا لحماية العائلات

سطر أمن ولاية بومرداس مخطط أمني لتأمين العائلات والمصطافين عبر إقليم الولاية، تزامنا مع الفتح التدريجي للشواطئ والمتنزهات.

ويتماشى هذا المخطط، مع الإجراءات الوقائية الإحترازية للتصدي لوباء كورونا كوفيد 19.

وتم تسخير كافة الإمكانيات المادية و البشرية من خلال وضع تشكيلات أمنية راكبة وراجلة، من شأنها ضمان تسهيل الحركة المرورية عبر الطرقات ومحاربة كل أشكال العنف المروري.

أين تم إقامة 4 مراكز مراقبة للشرطة لتأمين الشواطئ الأربعة بعاصمة الولاية، لغرض التدخل الفوري واستقبال شكاوي وبلاغات المصطافين مباشرة.

ويأتي ذلك، من أجل تسهيل عملية التواصل مع المواطنين لتقديم خدمة أمنية آنية تعمد من خلالها قوات الشرطة ضمان أمن وسلامة المصطافين الوافدين إليها، لمحاربة كل أشكال الإجرام.

وفي نفس السياق، تم وضع فرقة للخيالة تقوم بدوريات على مستوى واجهة البحر للسهر على حماية المصطاف.

وبالموازاة مع ذلك تم تسطير مخطط إتصالي أمني جواري لفائدة المصطافين، من أجل تحسيسهم للمحافظة على البيئة والمحيطـ وكذا توعيتهم عن أخطار وباء كورونا كوفيد 19 وأخطار المخدرات والمؤثرات العقلية.

بالإضافة إلى تقديم توصيات أمنية في مجال السلامة المرورية.

وتضع مصالح أمن ولاية بومرداس أرقامها الخضراء 1548- 104 وخط النجدة 17 وتطبيق “ألو شرطـة”، تحت تصرف المصطافين لمرافقتهم طيلة موسم الاصطياف.