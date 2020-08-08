فتح الشواطئ وفضاءات التسلية أمام المواطنين ابتداء من السبت 15 أوت

أعلنت الوزارة الأولى، عن فتح الشواطئ أمام المواطنين ابتداء من يوم السبت 15 أوت.

وحدد الوزير الأول نظام تنفيذ القرار المتضمن الفتح التدريجي والـمراقب للشواطئ وفضاءات التسلية وأماكن الاستجمام والترفيه والفنادق والـمقاهي والـمطاعم، وذلك، مع التقيد بالبروتوكولات الصحية للوقاية والحماية من انتشار الوباء.

يأتي هذا تطبيقًا لتعليمات رئيس الجمهورية، عبد الـمجيد تبون، القائد الأعلى للقوات المسلحة، وزير الدفاع الوطني، التي أسداها خلال اجتماع الـمجلس الأعلى للأمن الـمنعقد يوم 3 أوت، وبعد التشاور مع اللجنة العلمية والسلطة الصحية.

ودعا بيان الوزارة الاولى الى الامتثال لنظام المرافقة الوقائي، الذي ستضعه السلطات المحلية، والذي يتضمن ارتداء القناع الواقي إجباريًا؛ احترام التباعد الجسدي بمسافة متر ونصف على الأقل، وضع ملصقات تتضمن التذكير بتدابير الوقاية الصحية على مستوى مختلف نقاط الدخول إلى الأماكن، تنظيم أماكن مناسبة لركن السيارات.

كما أشارت الوزارة الاولى الى قياس درجة حرارة الـمصطافين، مسبقا، وعند الضرورة، من قبل عناصر الحماية الـمدنية، على مستوى مداخل الشواطئ عن طريق أجهزة القياس الحرارية، وتوفير صناديق مخصصة للتخلص من الأقنعة والقفازات أو المناديل المستعملة ووضعها تحت التصرف.

ويتعين على الولاة تنظيم إعادة فتح الشواطئ وفضاءات التسلية والترفيه وأماكن الاستجمام والاسترخاء تدريجياً وإشعار الـمواطنين بتواريخ فتح هذه الأماكن.