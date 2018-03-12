فتح الصيدليات بعد الثامنة والنصف ليلا ممنوع!

وزارة الصحة تلزم الصيادلة باحترام جدول المناوبة وتهدد بتشميع محلات المخالفين

عمليات تفتيش واسعة للتحقق من مدى التزام الصيادلة بالمناوبة

قرّرت وزارة الصحة والسّكان وإصلاح المستشفيات، إلزام الصيادلة غير المعنيين بالمناوبة الليلية بغلق صيدلياتهم على الساعة الثامنة والنصف مساءً، مع تسليط عقوبات في حق المخالفين قد تصل إلى الغلق النهائي للصيدلية ومنع الصيدلي من ممارسة النشاط مجددا.

وجاء القرار استجابة لطلب العديد من الصّيادلة، الذين حرموا من حقهم في التناوب بسبب وجود أكثر من صيدلية مفتوحة في الوقت ذاته أثناء مناوبتهم، وهو الأمر الذي خلق فوضى كبيرة، وعدم تمكنهم من تقديم خدمة عمومية.

من جهته، صلاح الدين منعة، الناطق الرسمي باسم نقابة الصيادلة الخواص، حث جميع الوكالات الصيدلانية التي تنشط على مستوى ولاية العاصمة وعددها 1200، على ضرورة احترام القرار الوزاري المؤرخ في 20 أوت 2014 المحدد والمنظم للمناوبة الليلية خلال أيام العطل والمناسبات الوطنية والدينية، مشيرا إلى تعرض أصحابها إلى إجراءات ردعية في حال مخالفة هذا القانون.

وقال الدكتور إن الصّيدلي ملزم بممارسة نشاطه، خاصة في الولايات التي تتوفر على جدول مناوبة الواجب احترامه، مشددا على أهمية احترام هذه المهنة التي تقدم خدمة عمومية وعلى ضرورة التعريف بموقع واسم الوكالات الصيدلانية حتى يتسنى للمواطن اقتناء الأدوية الضرورية خارج أوقات العمل المعتادة، التي تعلق على مستوى كل الصيدليات ومراكز الشرطة والعيادات متعددة الخدمات.

من جانبه، أكد مدير الصحة لولاية الجزائر، محمد ميراوي، في اتصال مع النهار، أن المديرية وبعد عدة اجتماعات والقيام بعمليات تفتيش، لاحظت اختلالات في تأدية المناوبة الليلية، مما أدى إلى تسجيل فوضى في تسيير هذه المناوبة الليلية.

وأوضح ذات المسؤول، بأن المديرية قامت بتسهيلات عدة، على غرار تمديد ساعات العمل إلى غاية الساعة الثامنة وثلاثين دقيقة مساءً، ليتسنى للمواطنين اقتناء الأدوية، مشيرا إلى أهمية توفير الجانب الأمني لحماية الوكالات المناوبة من مختلف الاعتداءات.

وأضاف الدكتور ميراوي، أنه لا يعقل أن يكون هناك صيدلي مناوب وصيدليات أخرى غير معنية بالمناوبة مفتوحة، مشيرا إلى أن كل صيدلي ملزم بالعمل من الثامنة صباحا إلى الثامنة ونصف مساءً، وكل تجاوز سيترتب عنه الغلق الفوري.

وعلى الصّعيد ذاته، أوضح الدكتور أن عمليات التفتيش ستباشر خلال الأيام القليلة القادمة، للتأكد من مدى التزام الصيادلة بالمناوبة.