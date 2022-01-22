أعلنت مديرية الأشغال العمومية لولاية البويرة، عن فتح الطريق الاجتنابي الشرقي لمدينة البويرة أمام حركة المرور.

وأوضح بيان لذات المديرية، أن هذا الطريق الاجتنابي هو طريق مزدوج ذو رواقين مع الشريط الاستعجالي على طول 10 كلم.

كما يتضمن أربعة جسور، ومحول مع الطريق الوطني رقم 33 “طريق حيزر”، و3 نقاط دوران، ويحتوي على منفذ مزدوج يربطه مع نقطة دوران النسيم.

وأوضح البيان، أن لهذا المشروع فوائد عدة منها تخفيف الضغط على الطريق الوطني رقم 05 في شطره المار بمدينة البويرة.

وكذا تسهيل حركة مرور الوزن الثقيل، وتسهيل حركة المرور إلى المنطقة السياحية تيكجدة. وتوسعة وتطوير شبكة الطرقات على مستوى الولاية.

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