فتح العمرة للجزائريين وإقامة صلاة التراويح .. الوزير يوّضح

تدرس الوزارة الأولى بالتنسيق مع اللجنة العلمية لرصد ومتابعة فيروس كورونا إمكانية فتح العمرة للجزائريين حسب ما أكده وزير الشؤون الدينية.

وخلال كلمة ألقاه يوسف بلمهدي على هامش تدشين مسجد مالك بن أنس ببلدية قايس في خنشلة أكد أن قطاعة راسل الوزارة الأولى التي تنتظر بدورها رأي الأطباء من أعضاء اللجنة العلمية الخاصة بشأن إمكانية الترخيص ببرمجة رحلات للعمرة للجزائريين من عدمها.

أما بخصوص صلاة تراويح بالمساجد خلال شهر رمضان قال الوزير “ستتم عما قريب برمجة اجتماع مجلس وزاري تحضيرا للشهر الفضيل. سيتم خلاله اتخاذ القرار المناسب بخصوص هذه الصلاة بعد استشارة أطباء مختصين. تبعا للأرقام التي ستمنحها وزارة الصحة بخصوص الإحصائيات الخاصة بعدد المصابين بالفيروس خلال هذه الفترة”.

وفي ذات السياق دعا بلمهدي الجزائريين إلى التقيد بتدابير البروتوكول الصحي التي من شأنها المساهمة في خفض أرقام المصابين بالجائحة. وتخفيف الإجراءات التي تفرضها السلطات العليا في البلاد.

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أعلنت وزارة الحج والعمرة بالسعودية عـن اتاحة حجز تصاريح أداء مناسك العمرة بشهر رمضان المبارك، وذلك عبر تطبيقي “اعتمرنا” و”توكلنا”. وهذا ابتداء من اليوم 3 شعبان 1443هـ الموافق 6 مارس 2022م.

كما دعت الوزارة في تغريدة على حسابها بموقع تويتر جميع مرتادي المسجد الحرام إلى الالتزام بالكمامات أثناء أداء مناسك العمرة. إضافة إلى ضرورة إلغاء التصريح فـي حال رغبـة ضيف الرحمن بتغيير الموعـد، ثم إعادة الحجز حسـب الوقـت الجديد المرغوب به. وذلك لتمكين أكبر عدد من المسلمين لأداء المناسك خلال شهر رمضان المبارك.

في حين، نوهت الوزارة أنه سيتم رفع فترات حجز العمرة خلال اليوم الواحد من 8 إلى 12 فترة. ليتمكن المستفيد من اختيار الوقت المناسب. علما أن حالة الكثافة العددية في الفترات، ستتضح عند تقديم الطلب في «اعتمرنا» و«توكلنا». وذلك بحسب ترمير الألوان الظاهر عند اختيار الفترة المرغوب بها.

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كما نشرت قنوات إخبارية سعودية، مقاطع فيديو وثقت مشاهد لإعادة السجاد للساحات الخارجية بالمسجد الحرام بعد عامين من رفعه بسبب كورونا. ولقطات من صلاة الفجر بعد رفع قيود الجائحة.

كما ظهر في مقطع فيديو، عدد من العمال وهم يحملون السجاد ويقومون بإعادة وضعه على الأرض في الساحات الخارجية للمسجد. إذ أن “شؤون الحرمين” كانت قد أزالت ملصقات التباعد الجسدي من جميع المواقع بالمسجد الحرام استعدادا لصلاة الفجر اليوم الأحد.

ونشرت قناة الاخبارية السعودية، مقاطع فيديو أخرى، وثقت تأدية المصلين لصلاة الفجر، مكتملي الصفوف. وهذا بعد إلغاء التباعد الاجتماعي، وسط أجواء من البهجة.

كما أعلن مصدر مسؤول في وزارة الداخلية السعودية أنه تقرر رفع الإجراءات الاحترازية والوقائية المتعلقة بمكافحة كورونا اعتبارا من السبت.

في حين، تقرر “إيقاف تطبيق إجراءات التباعد في المسجد الحرام والمسجد النبوي الشريف والجوامع والمساجد، مع الاستمرار بالإلزام بلبس الكمامة”.