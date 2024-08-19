إعــــلانات
الرياضة

فتح الله الطاهر يغادر العميد

بقلم محمد لمين صحراوي
فتح الله الطاهر يغادر العميد
  • 102
  • 0

أعلنت إدارة مولودية الجزائر، اليوم الاثنين، رسميا عن رحيل لاعبها فتح الله الطاهر، بعد فسخ عقده مع النادي، بطريقة ودية.

وكشفت إدارة المولودية في بيان عبر صفحتها على “فيسبوك”. بأن الطاهر، وافق على فسخ عقده بعد عدة مواسم حمل خلالها قميص عميد الأندية الجزائرية.

وتقدم النادي العاصمي، بتشكراته للطاهر فتح الله، على كل ما قدمه للفريق وعلى تحليه بسلوك مثالي طيلة فترة حمله للقميص الأخضر والأحمر، متمنيا له كل التوفيق في تجربته القادمة.

إضغط على الصورة لتحميل تطبيق النهار للإطلاع على كل الآخبار على البلاي ستور

إضغط على الصورة لتحميل تطبيق النهار للإطلاع على كل الآخبار على البلاي ستور

رابط دائم : https://nhar.tv/i6wh5
اقرأ أيضا
إعــــلانات
الأكثر قراءة
إعــــلانات
اطلع أكثر