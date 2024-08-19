فتح الله الطاهر يغادر العميد

أعلنت إدارة مولودية الجزائر، اليوم الاثنين، رسميا عن رحيل لاعبها فتح الله الطاهر، بعد فسخ عقده مع النادي، بطريقة ودية.

وكشفت إدارة المولودية في بيان عبر صفحتها على “فيسبوك”. بأن الطاهر، وافق على فسخ عقده بعد عدة مواسم حمل خلالها قميص عميد الأندية الجزائرية.

وتقدم النادي العاصمي، بتشكراته للطاهر فتح الله، على كل ما قدمه للفريق وعلى تحليه بسلوك مثالي طيلة فترة حمله للقميص الأخضر والأحمر، متمنيا له كل التوفيق في تجربته القادمة.