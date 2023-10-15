فتح الله: “كنا نفضل عدم توقف البطولة للحفاظ على ريتم الانتصارات”
بقلم كريم تيغرمت
تحدث لاعب مولودية الجزائر،طاهر فتح الله، عن فترة التوقف الدولي، وفوزهم بهدف دون رد، في المباراة الودية التي جمعتهم بمولودية وهران.
وصرح فتح الله، للصفحة الرسمية للعميد: “ختمنا تربصنا الذي دام أربعة أيام، بمواجهة فريق مولودية وهران الغني عن التعريف”
كماى أضاف: “المدرب منح وقت لعب لكل اللاعبين، والذين بدورهم طبقوا تعليماته، وانتهت المواجهة بفوز مفيد للمعنويات”.
وأردف لاعب العميد: “التربص جاء في وقته، رغم أننا كنا نفصل عدم توقف البطولة للبقاء في ريتم لانتصارات التي سجلناها”.
وتابع الطاهر فتح الله: “سنواصل تحضيراتنا خلال فترة التوقف الدولي، بنية تحقيق نتيجة ايجابية في مباراتنا المقبلة”.
رابط دائم : https://nhar.tv/eqGcK