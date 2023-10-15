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الرياضة

فتح الله: “كنا نفضل عدم توقف البطولة للحفاظ على ريتم الانتصارات”

بقلم كريم تيغرمت
فتح الله: “كنا نفضل عدم توقف البطولة للحفاظ على ريتم الانتصارات”
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تحدث لاعب مولودية الجزائر،طاهر فتح الله، عن فترة التوقف الدولي، وفوزهم بهدف دون رد، في المباراة الودية التي جمعتهم بمولودية وهران.

وصرح فتح الله، للصفحة الرسمية للعميد: “ختمنا تربصنا الذي دام أربعة أيام، بمواجهة فريق مولودية وهران الغني عن التعريف”

كماى أضاف: “المدرب منح وقت لعب لكل اللاعبين، والذين بدورهم طبقوا تعليماته، وانتهت المواجهة بفوز مفيد للمعنويات”.

وأردف لاعب العميد: “التربص جاء في وقته، رغم أننا كنا نفصل عدم توقف البطولة للبقاء في ريتم لانتصارات التي سجلناها”.

وتابع الطاهر فتح الله: “سنواصل تحضيراتنا خلال فترة التوقف الدولي، بنية تحقيق نتيجة ايجابية في مباراتنا المقبلة”.

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