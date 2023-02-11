فتح الله: “لسنا راضين عن تعادلنا أمام الساورة”

اعتبر لاعب مولودية الجزائر، الطاهر فتح الله، نتيجة التعادل التي انتهت عليها مباراتهم امام شبيبية الساورة غير مرضية بالنسبة لهم.

وصرح فتح الله، عقب هذه المواجهة لتلفزيون “النهار”: “لم ندخل بشكل جيد في المباراة، ما سمح للساورة بمباغتتنا عن طريق صربة ثابتة”.

كما أضاف: “شبيبة اسلاورة فريق يحسن لعب كرة القدم، ويعد منافسنا المباشر، حيث يتواجدد على بعد نقطة واحدة منا في الترتيب”.

وتابع الطاهر فتح الله: “في الشوط الثاني المدرب أجرى بعض التغييرات على خطتنا، عدلنا النتيجة، لكن هذا التعادل لا يرضينا”.