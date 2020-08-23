فتح المؤسسات التربوية للمقبلين على “البيام” و “الباك” هذا الثلاثاء

قررت وزارة التربية الوطنية فتح المؤسسات التربوية للتلاميذ المقبلين على امتحاني البكالوريا ونهاية التعليم المتوسط ” “بيام”بداية من هذا الثلاثاء

وسيكون باستقبال التلاميذ أساتذة مكونين إضافة الى مفتشي المواد وكذا مستشاري التوجيه يعملون على مساعدة التلاميذ نفسيا للعودة للدراسة ومراجعة الدروس الخاصة بالفصلين الأول والثاني .

وأكدت وزارة التربية أن عملية المراجعة داخل المؤسسات التربوية التي تأتي في إطار دروس الدعم التي تعمل بها الوزارة كل موسم دراسي اختيارية لكن من الأحسن في ذات الوقت ان يلتزم بها التلاميذ وهذا تحضيرا لامتحان البيام