فتح المتاحف والمواقع الأثرية مجانا الجمعة والسبت

أسدت وزيرة الثقافة صورية مولوجي، تعليمة إلى المؤسسات المتحفية الوطنية العمومية، ومسؤولي متاحف المواقع تحت وصاية الوزارة، بفتح المتاحف والمواقع الأثرية مجانا أمام الجمهور يومي الجمعة 17 والسبت 18 ماي 2024.

وتأتي هذه الدعوة لزيارة المتاحف، بمناسبة اختتام شهر التراث. وبالتزامن مع الاحتفاء باليوم العالمي للمتاحف المصادف ل 18 ماي من كل سنة.

ويأتي ذلك إيمانًا من وزارة الثقافة الفنون بأهمية دور المتاحف في نشر الوعي الثقافي والفني. ولتمكين المواطنين من التعرف على كنوز متاحفنا. وتعزيز التواصل بينها وبين مختلف فئات المجتمع، وإتاحة الفرصة للجميع للتعرف على تراثنا الثقافي.

كما تدعو وزيرة الثقافة المواطنات والمواطنين لزيارة المتاحف خلال هذه الفترة المصادفة لعطلة نهاية الأسبوع. والاستمتاع بالفعاليات والأنشطة المتنوعة التي تقام فيها خصوصا وأنها تتزامن وفعاليات الاحتفاء بشهر التراث.