فتح المتوسطات والثانويات لحصص الدعم خلال عطلة الربيع

أعلنت وزارة التربية الوطنية عن فتح المؤسسات التربوية (متوسطات وثانويات) خلال الأسبوع الثاني من عطلة الربيع للسنة الدراسية 2025/2026، بهدف تنظيم حصص الدعم البيداغوجي للتلاميذ المقبلين على امتحانات شهادة التعليم المتوسط والبكالوريا دورة 2026.

ويأتي هذا الإجراء لمواكبة التلاميذ في تحضيرهم الأمثل وضمان استفادتهم من حصص متنوعة تشمل الدروس المقررة، والمراجعة، إضافة إلى جلسات الدعم الفردي وفق الترتيبات التنظيمية المعتمدة.

وأكدت الوزارة على أهمية انخراط التلاميذ في هذه الحصص لتعزيز مكتسباتهم المعرفية والنفسية والبيداغوجية، مع توفير كافة الظروف الملائمة لتحقيق الأهداف المنشودة.