فتح المجال لاستيراد السيارات أمام الوكالات.. قريبا

المدير العام للتنمية والتنافسية الصناعية بوزارة الصناعة، أحمد زايد سالم

أكد المدير العام للتنمية والتنافسية الصناعية بوزارة الصناعة، أحمد زايد سالم، على قرب فتح الباب أمام وكلاء السيارات، لاستيراد المركبات من الخارج، كاشفا في كلمة مقتضبة أدلى بها، خلال الندوة التي نظمتها الكونفدرالية الجزائرية لأرباب العمل المواطنين، عن مواصلة وزارة الصناعة المشاورات لإصدار دفتر الشروط الخاص بصناعة المركبات محليا.

وفي ختام الندوة التي عرفت مشاركة العديد من رجال الأعمال المتخصصين في مجال السيارات، كشف المدير العام للتنمية والتنافسية الصناعية بوزارة الصناعة، أن وزارة الصناعة تعمل على إصدار دفتر شروط خاص لكل فصيل من المركبات، نظرا للفوارق الموجودة فيما بينها، فالسيارات تختلف عن الشاحنات والأمر كذلك بالنسبة للجرارات، يقول، أحمد زايد سالم، مؤكدا بأن المشروع في مراحله الأخيرة.

نعمل على صياغة دفتر شروط لكل فصيل من السيارات

وأكد المدير المركزي بوزارة الصناعة، “مشاركة خبراء الوزارة للمصنعين في إعداد دفاتر شروط صناعة السيارات في الجزائر، وبعد الانتهاء منها سيتم عرضها”، وذلك لتجنب أي إختلالات أو مراجعات مستقبلية في هذا المجال، خاصة أن صناعة السيارات في الجزائر باتت مشروعا ضروريا وجب تجسيده بالمعايير الدولية، نظرا للمقدرات الكبيرة التي تتوفر عليها الجزائر، سواء في مجال الطاقة وتكلفتها المنخفضة أو الأوعية العقارية وكذا قربها من السوق الأوربي والأفريقي، والاهم من ذلك، حاجتها الكبيرة لشحنة سيارات واسعة في السوق المحلي.