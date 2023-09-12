فتح المطاعم المدرسية في اليوم الأول من الدخول المدرسي

أمرت وزارة التربية الوطنية بفتح المطاعم المدرسية للتلاميذ في اليوم الأول من الدخول المدرسي، والاهتمام تلاميذ السنة أولى ابتدائي الذين يتعرفون لأول مرة على المؤسسات التربوية.كما حثت الوزارة على القيام بصيانة المدافئ، والتأكد من الآن من سلامتها حتى تكون جاهزة عند حلول فصل الشتاء.

وحسب المراسلة التي تم توجيهها الى مديريات التربية الموزعة عبر التراب الوطني، فقد أمرت الوزارة بضرورة ستقبالللمواطنين، حيث شددت على الحرص على حسن استقبالهم والاستجابة لانشغالات ومعالجتها في يومها حتى لاتتراكم الملفات على مستوى مصالح مديرية التربية من جهة، وتفادي تكرار الذهاب والإياب للمواطنين.

كما تم تعليمات وتوجيهات إلى مديري التربية فيما يخص الهياكل والمنشآت التربوية، التأطير البيداغوجي والإداري، الكتاب المدرسي ووفرته والعمليات التضامنية المختلفة من منحة 5000 دج والنقل المدرسي..