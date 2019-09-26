فتح المعبر الحدودي الجزائري المغربي “زوج بغال”!

عرف معبر “زوج بغال” الحدودي بين الجزائر والمغرب، أمس الأربعاء، فتح بشكل مؤقت.

وأوضحت، وسائل إعلام مغربية، أن فتح المعبر الحدودي مؤقتا، جاء للسماح بإعادة جثث 3 شبان مغاربة، لقوا حتفهم غرقا، بوهران.

وأضاف المصدر، أن الشبان كانوا يحاولون الوصول إلى الضفة الأوروبية عن طريق هجرة غير شرعية.

وكانت جمعيات حقوقية مغربية، قد تفاوضت مع السلطات الجزائرية، لتسليم جثث الضحايا عن طريق المعبر الحدودي.

ووافقت السلطات الجزائرية، على تسليم الضحايا، عن طريق، فتح الحدود بشكل مؤقت، تلبية لطلب الجمعيات المغربية ونظرا للحالة الإنسانية.

وتم نقل الضحايا الثلاثة، من مصلحة حفظ الجثث لولاية وهران، إلى المركز الحدودي في الصباح إلى مركز زوج بغال.

وكان في استقبال الضحايا، أمام المعبر الحدودي، عائلات الشبان، جمعيات حقوقية، ومواطنين آخرين.