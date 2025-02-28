فتح المكاتب البريدية اليوم الجمعة

قام وزير البريد و المواصلات السلكية واللاسلكية، سيد علي زروقي، صبيحة اليوم الجمعة، بزيارة ميدانية قادته إلى عدد من المكاتب البريدية، التي تم فتحها بصفة استثنائية عشية شهر رمضان الفضيل.

وحسب بيان لوزارة البريد، شكلت الزيارة فرصة شكر فيها الوزير، عاملات وعمال بريد الجزائر المجندين لخدمة المواطنين. وتمكينهم من القيام بمختلف العمليات المالية في أحسن الظروف عشية هذه المناسبة الدينية العظيمة.

كما أكد على ضرورة ضمان جاهزية الشبابيك الآلية للنقود خلال وخارج أوقات العمل. لاسيما بعد عملية الصيانة الواسعة التي تم القيام بها في الفترة الأخيرة.