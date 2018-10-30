فتح المنافذ الحدودية في صلب نقاش الجمارك الجزائرية والتونسية

يشكل فتح المنفذين الحدوديين، “طالب العربي” بولاية الوادي و”حزوة” بقفصة (تونس)،أمام النشاطات الاقتصادية،أهم المحاور المطروحة في أشغال الاجتماع الثنائي بين الجمارك الجزائرية والتونسية .

وحسبما صرح به المدير العام للجمارك الجزائرية فاروق باحميد، للصحافة بأن فتح هذين المعبرين الحدوديين أمام النشاطات التجارية يمثل “مطلبا ملحا للمتعاملين الاقتصاديين بالبلدين”

مضيفا بأن تجسيد هذا المطلب سيمكن من إعطاء دفع قوي للانتعاش الاقتصادي عبر ولايات الجنوب وخاصة منطقة الجنوب الشرقي من الوطن .

كما سيتم في أشغال هذا اللقاء الذي انطلق اليوم الثلاثاء، بعنابة مناقشة ظاهرة تهريب المهلوسات عبر المنافذ الحدودية .

وأشار مدير الجمارك، بأن أكثر من 50 ألف قرص مهلوس تم حجزه خلال السبعة أشهر الأخيرة عبر المنافذ الحدودية الشرقية للجزائر.

وتمثل هذه الكمية المحجوزة “أضعافا مضاعفة” للكميات التي كانت تحجز خلال نفس الفترة من السنوات الماضية.

من جهته أعرب رئيس الوفد التونسي المراقب العام للجمارك التونسية، العقيد الرئيسي محمد ماهر خراط، عن انخراط جهاز الجمارك التونسية في المساعي الرامية إلى تطوير أطر التعاون و تحديثها وتعزيز التنسيق للتصدي للتهريب والجريمة المنظمة

وتسهيل حركة المسافرين والبضائع وتحديد أطر للتعاون الإلكتروني للمعلومات.

و أكد ذات المسؤول بالمناسبة مواصلة دعم التعاون على الصعيد الجمركي بما يخدم مصلحة الشعبين واقتصاد البلدين

وتأكيد الالتزام بالتعاون مع الجمارك الجزائرية في مجالات التصدي للتهريب والغش وتبادل الخبرات الناجحة في هذا المجال.