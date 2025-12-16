فتح المنصة الخاصة بمسابقة توظيف الأساتذة عبر هذا الرابط 

أعلنت وزارة التربية الوطنية، سهرة اليوم الثلاثاء، عن فتح المنصة الرقمية الخاصة بمسابقة توظيف أساتذة التعليم التربوي.

وتأتي هذه العملية في إطار التحضير لمسابقة توظيف أزيد من 40 ألف أستاذ للأطوار الثلاثة.

وسيتم إيداع ملفات المترشحين لمسابقة التوظيف عبر المنصة الرقمية على هذا الرابط: https://concours.onec.dz/

وتتضمن المسابقة فتح آلاف المناصب المالية، موزعة على الأطوار التعليمية الثلاثة.

وتم تحديد شروط المشاركة العامة، منها حيازة الشهادة المطلوبة في التخصص المعني، التمتع بالجنسية الجزائرية، وتسوية الوضعية تجاه الخدمة الوطنية بالنسبة للذكور. إضافة إلى التمتع بالحقوق المدنية والقدرة البدنية والذهنية اللازمة لممارسة مهام التدريس.

وشددت الوزارة على عدم أحقية المترشحين الذين سبق لهم شغل وظيفة عمومية وتم تسريحهم أو عزلهم من المشاركة في هذه المسابقة.

الشهادات المطلوبة للتوظيف

بالنسبة للالتحاق برتبة أستاذ التعليم الابتدائي قسم أوّل

شهادة ماستر أو مهندس دولة في التخصصات المطلوبة لكل مادة،

شهادة ليسانس أو شهادة الدراسات العليا في التخصصات المطلوبة لكل مادة.

بالنسبة للالتحاق برتبة أستاذ التعليم المتوسط قسم أوّل

شهادة ماستر أو مهندس دولة في التخصصات المطلوبة لكل مادة،

شهادة ليسانس أو شهادة الدراسات العليا في التخصصات المطلوبة لكل مادة.

بالنسبة للالتحاق برتبة أستاذ التعليم الثانوي قسم أوّل

شهادة ماجستير في التخصصات المطلوبة لكل مادة،

شهادة ماستر أو مهندس دولة في التخصصات المطلوبة لكل مادة.