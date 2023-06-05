فتح المنصة الرقمية لتوظيف حاملي الماجستير والدكتوراه بداية من الثانية زوالا

أعلنت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي، أن المنصة الرقمية لإيداع ملفات مترشحي حاملي الماجستير والدكتوراه ستفتح اليوم الإثنين.

وأكدت الوزارة، أن حاملي شهادتي الدكتوراه والماجستير، غير الأجراء، الذين سجّلوا أنفسم في المنصّة الرقمية لإحصاء حاملي شهادتي الدكتوراه والماجستير. ستفتح المنصّة الرقمية لإيداع ملفات ترشحهم للمشاركة في التّوظيف للإلتحاق برتبة أستاذ مساعد قسم “ب” بالمؤسّسات الجامعية بعنوان سنة 2023. إبتداءً من السّاعة الثانية “14:00 سا” بعد الزوال من تاريخ اليوم الإثنين 5 جوان 2023. و ذلك عبر الرّابط الإلكتروني التالي:

https://progres.mesrs.dz/webtawdif