فتح المنصة الرقمية لحجز تذاكر مباراة الجزائر وغينيا الاستوائية

تم اليوم فتح المنصة الرقمية الخاصة بحجز تذاكر مباراة المنتخب الوطني ضد غينيا الاستوائية، ضمن منافسات البطولة القارية.

وذكرت الاتحادية الجزائرية لكرة القدم أن المنصة متاحة للجمهور منذ اليوم، داعية المشجعين إلى حجز تذاكرهم لضمان حضور اللقاء. خاصة مع الإقبال الكبير المتوقع من عشاق الكرة.

وتُراهن الجماهير الجزائرية على رفاق إبراهيم مازة لمواصلة سلسلة النتائج الإيجابية، في ظل الدعم الكبير من المدرجات. خاصة بعد تسهيل إجراءات اقتناء التذاكر إلكترونيًا بفضل تدخل “الفاف”.

وتأتي هذه المباراة بعد ضمان المنتخب الوطني التأهل إلى الدور القادم، ما يجعلها فرصة أمام الجماهير لمساندة الخضر في تحقيق فوز جديد، في أجواء من الحماس والتشجيع الكبير داخل المدرجات.