فتح المنصة الرقمية للمستثمرين المهتمين بالإستثمار الفلاحي بالجنوب

أعلنت وزارة الفلاحة و التنمية الريفية عن فتح المنصة الرقمية لديوان تنمية الزراعة الصناعية بالأراضي الصحراوية. أمام الراغبين في الترشح إلى غاية 4 جوان 2023.

وحسب بيان لوزارة الفلاحة دعت من خلاله المستثمرين المهتمين بالإستثمار الفلاحي الإستراتيجي بالولايات الجنوبية عن طريق استصلاح الأراضي للتسجيل في المنصة الرقمية.

وأفادت الوزارة بأن المنصة الرقمية مفتوحة وهي قيد التشغيل إلى غاية تاريخ 4 جوان 2023 لمدة تقدر بـ 21 يوما. داعية إلى المشاركة الفعالة من خلال الترشح للمساهمة في تطوير الشعب الإستراتيجية. التي تعوّل عليها الدولة في الحفاظ على أمننا الغذائي.