فتح الموقع الالكتروني للتسجيل في مسابقة سوناطراك

تم اليوم صباحا فتح الموقع الالكتروني للتسجيل في المسابقة الوطنية لسوناطراك. للتوظيف في مختلف فروع المجمع البترولي عبر الرابط https://nationalrecruit.sonatrach.dz/

وتندرج هذه المسابقة الوطنية في إطار مخطط الشركة الهادف إلى دعم مواردها البشرية. من خلال توظيف حاملي الشهادات الجامعية في التخصصات المرتبطة بسلسلة القيمة للمحروقات. والتي ستساهم في تنفيذ مشاريع سوناطراك الإستراتيجية.

و تخصّ المسابقة الوطنية خريجي الجامعات والمعاهد والمدارس الأكاديمية. وذلك لشغل مناصب مهندسين وتقنيين بالمجمّع. وهي منظمة بالشراكة مع الوكالة الوطنية للتشغيل.