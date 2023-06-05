فتح الموقع لاقتناء سكنات ترقوي حر بهذه الولاية

أعلمت المؤسسة الوطنية للترقية العقارية كافة المواطنين عبر التراب الوطني او خارج الوطن. الراغبين في الترشح لاقتناء سكنات برنامج ترقوي حر. بأنه سيتم فتح الموقع الالكتروني للمؤسسة الوطنية للترقية العقارية للتسجيل في ولاية قسنطينة. موقع 1172 مسكن ترقوي حر زواغي.

ويخص الأمر الموقع الاول : 1056/1172 مسكن ترقوي حر جماعي زواغي ولاية قسنطينة. حيث تبلغ مساحة الشقة ذات ثلاثة غرف 79.98 متر مربع.

ويبدأ سعر الشقة ذات ثلاثة غرف من 275.00 897 10 دج الى 948.00 204 12 دج ( حسب الطابق).

كما تبلغ مساحة شقة ذات أربعة غرف من 101.68 متر مربع الى 102.15 متر مربع.

كما يبدأ سعر الشقة ذات اربعة غرف من 937.50 917 13 دج الى 090.00 588 15 دج (حسب الطابق)

أما شقة ذات خمسة غرف فتبلغ 122.33 متر مربع .

ويبلغ سعر الشقة ذات خمسة غرف 837.50 653 16 دج الى 298.00 652 18 دج ( حسب الطابق )

أما الموقع الثاني : 70/1172 مسكن ترقوي نصف جماعي زواغي ولاية قسنطينة. فإن مساحة شقة ذات خمسة غرف مع سطح وحديقة من 212.01 متر مربع الى 262.8 متر مربع.

كما يبدأ سعر الشقة ذات خمسة غرف من 913.00 089 26 دج الى 569.00 916 26 دج .

وفي الموقع الثالث : 46/1172 فيلا ترقوي حر ولاية قسنطينة. مساحة فيلا ذات ستة غرف مع السطح و حديقة 339.47 متر مربع.

كما أن سعر الفيلا ذات ستة غرف مع السطح و حديقة 858.00 453 39 دج .

ويكون التسجيل عبر الموقع الرسمي للمؤسسة www.enpi.dz.

او عبر الرابط مباشرةً: https://www.enpi-net.dz/LPLvsp/

كما يكون التسجيل ابتداءا من يوم غد الثلاثاء 06 جوان 2023 على الساعة 14:00 زوالا.