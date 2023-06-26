فتح الموقع للتسجيل في مدارس أشبال الأمة لهذه الفئة 

أطلقت وزارة الدفاع الوطني، اليوم، الموقع الإلكتروني الخاص بتسجيلات إلتحاق التلاميذ الناجحين في شهادة التعليم المتوسط “البيام” في دورة 2023، بمدارس أشبال الأمة.

واوضحت الموقع الرسمي لمدرسة اشبال الأمة التابع لوزارة الدفاع الوطني ان التسجيلات بالنسبة للسنة الأولى ثانوي مفتوحة للذكور والإناث. أين يتابع المترشحون والمترشحات المقبولون تعليم الطور الثانوي على مستوى مدارس أشبال الأمة.

وأكد الموقع ان التسجيل الأولي للمشاركة في المسابقة يكون حصريا على هذا الموقع الالكتروني https://preinscription.mdn.dz/cadets/index.php#contact

وذلك خلال الفترة الممتدة من 27 جوان إلى 11 جويلية 2023.

كما ستتم عملية انتقاء المترشحين للمشاركة في المسابقة حسب ترتيب النتائج المتحصل عليها خلال السنة الدراسية وعدد المقاعد البيداغوجية المتاحة.

ولهذا يجب على المتسابقين المقبولين للمشاركة في المسابقة، سحب استدعاءاتهم عن طريق هذا الموقع الالكتروني ما بين 2023/07/18 و 2023/07/28.

وسيجري المترشيحن إمتحانات المسابقة للسنة الأولى ثانوي فحص طبي و إختبار اللياقة البدنية. بالإضافة إلى إختبارات كتابية في مواد الرياضيات، فيزياء-تكنولوجيا واللغة العربية.

وفي حال القبول يجب على المتسابقين والمتسابقات المقبولين للدخول إلى مدارس أشبال الأمة سحب استدعاءاتهم عن طريق هذا الموقع الالكتروني ما بين 2023/08/21 و2023/08/31.

كما وضعت المدرسة شروط التسجيل الاولي وهي: التمتع بالجنسية الجزائرية. أن يكون المترشح مولود (ة) 2008 فما بعد.

وأيضا ان يكون متحصل على شهادة التعليم المتوسط بعنوان السنة الدراسية 2022-2023 بمعدل يساوي أو يفوق 20/12 و موجه (ة) إلى الشعبة “علوم وتكنولوجيا”. مع التمتع باللياقة البدنية والصحة الجيدة.