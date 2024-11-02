فتح النقل البحري والجوي أمام الخواص .. الوزير يكشف

كشف وزير النقل محمد لحبيب زهانة، اليوم، أن قطاعه يدرس حاليا ثلاثة ملفات لمتعاملين من أجل إعطائهم رخصة الاستثمار في مجال النقل الجوي.

وفي تصريح على هامش ندوة صحفية حول سلامة الطيران المدني، بمقر الجوية الجزائرية، قال الوزير “إننا بصدد دراسة 3 ملفات لمتعاملين في مجال النقل الجوي، وما يريحنا أن طالبي هذا النوع من النقل جزائريين وبالتالي الأشخاص المعنويين والطبيعيين معروفين في حقل النقل، ينقصهم فقط تكملة ملفاتهم والمرافقة المالية”.

وتابع الوزير أن الأمر يتعلق بشركات جزائرية سبق لها الاستثمار في مجالات أخرى. كما هذه الملفات بحاجة لاستكمال الشروط الضرورية والحصول على التمويل الكافي.

كما أكد الوزير أن مصالحه تعمل جاهدة لمساعدة هؤلاء المتعاملين على تكملة ملفاتهم وتجسيد مشاريعهم.

وفي السياق ذاته كشف زهانة عن فتح المجال لمؤسسة خاصة للنشاط في مجال النقل البحري للمسافرين، إلى جانب المؤسسة الوطنية للنقل البحري للمسافرين.

هذا ودعا الوزير جميع الفاعلين في مجال سلامة النقل الجوي إلى الاستثمار في كل الوسائل المتاحة, بدءا من البنية التحتية وتطوير الأسطول، وصولا إلى تكوين وتأهيل الموارد البشرية، لتعزيز السلامة وجعلها منهجا فعليا.