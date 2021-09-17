فتح النقل الجوي الخاص وخفض أسعار الرحلات الداخلية.. هذا ما قاله عيسى بكاي

أكد وزير النقل، عيسى بكاي، أن فتح النقل الجوي للإستثمار الخاص هو من أولويات الوزارة. وهو ما سيدعم خطة الوجهة الجزائرية خدمة للسياحة والإنعاش الاقتصادي.

ودعا في لقاءه مع الرئيس المدير العام بالنيابة للخطوط الجوية الجزائرية إلى دراسة إمكانية خفض الأسعار على الخطوط الداخلية. لتحفيز تنقل الجزائريين جوا إلى مختلف مناطق الوطن لاسيما إلى الجنوب الكبير.

وثمن بكاي المجهودات المبذولة من الجوية الجزائرية لتحسين وضعية الشركة والحفاظ على مكتسباتها’، رغم الظروف الصعبة المحيطة بها والتي فرضتها جائحة كورونا.

وأكد من جهة أخرى، على ضرورة وضع مخططات تطور مرحلية تشمل المدى القصير والمتوسط والبعيد. برؤية واضحة المعالم والأهداف وفي آجال محددة.

كما شدد على إلزامية اعتماد شركة الخطوط الجوية الجزائرية على مقدراتها الذاتية. واستغلال كل الفرص الداخلية المتاحة لتنفيذ مخططات تطورها.

وذكر بتعليمات رئيس الجمهورية وتوجيهات الوزير الأول المتعلقة بإعادة هيكلة هذه الشركة الحيوية وتقويمها. ومراجعة طريقة تسييرها وتحسين خدماتها وأمر بتنفيذها في وقتها المحدد.

وفي الأخير، أمر بكاي مسيري شركة الخطوط الجوية الجزائرية باتخاذ. جميع الإجراءات اللازمة لتجسيد هذه الخطوات وموافاته دوريا بالتقدم المحقق في هذا المجال.