فتح الوكالات ليلا و300 شباك آلي جديد..هذه أهم تعليمات وزير البريد لقطاعه

أسدى وزير البريد والمواصلات السلكية واللاسلكية سيد علي زروقي، تعليمات صارمة لمؤسسات القطاع بمناسبة حلول شهر رمضان. وهذا خلال ترأسه اجتماعًا تنسيقيًا جمعه بمسؤولي القطاع ومديري المؤسسات والهيئات تحت الوصاية.

وشدد وزير البريد على ضبط التحضيرات الخاصة بشهر رمضان الكريم، وضمان تحسين جودة الخدمات المقدمة للمواطنين. كما شهد الاجتماع أيضاً، دراسة الملفات التنظيمية والاجتماعية ذات الصلة بعمال القطاع.

وعن بريد الجزائر، وجّه الوزير لتعزيز أداء المؤسسة وتحسين ظروف العمل، من خلال تقوية المورد البشري. لا سيما على مستوى المكاتب البريدية ذات “الموظف الواحد”. آمرا بالشروع الفوري في تنصيب الشبابيك الآلية. عبر تدعيم الحظيرة بثلاثمئة شبّاك آلي جديد موزعة على مختلف ولايات الوطن.

وفي الشق الاجتماعي، دعا زروقي إلى مباشرة العمل مع الشريك الاجتماعي ومراجعة الاتفاقية الجماعية.

ودعا إلى دراسة مدى نجاعة المرحلة التجريبية الخاصة بيومي الراحة، باعتماد مقاربة جديدة تُمكّن العمال من يومي راحة أسبوعياً.

كما حثّ زروقي على ضمان الخدمة أيام السبت، كما دعا إلى ضرورة اعتماد التقييم الرقمي للموظفين لصبّ المنح بطريقة منصفة وشفّافة.

وأكد وزير البريد ضرورة تعزيز شبكة موبيليس وتحسين نوعية الخدمات، خاصة خلال شهر رمضان.

وفي مقابل تهنئته المؤسسة على الإطلاق الناجح لشبكة الجيل الخامس، دعا زروقي إلى الالتزام بالرزنامة المسطرة لنشر التقنية.

كما شدّد على أهمية إسناد المرافق العمومية وضمان تغطيتها بالشبكة، بما يضمن استمرارية الخدمات الحيوية وتحسين تجربة المستخدم.

وبخصوص اتصالات الجزائر، نوّه زروقي بنتائج المؤسسة، مهنئًا إياها ببلوغ عتبة ثلاثة ملايين مشترك في شبكة الألياف البصرية. داعيا إلى تسريع وتيرة الإنجاز لبلوغ هدف “الكل فايبر”، انسجامًا مع الاستراتيجية الوطنية للقطاع.

كما أكد على أهمية فتح فضاءات Skills Center في مختلف ولايات الوطن.

وأسدى الوزير تعليمات لمؤسسة اتصالات الجزائر الفضائية تقضي بإسناد ودعم كافة متعاملي القطاع في المسائل المتعلقة بالازدواجية. وذلك بما يضمن الاستخدام الأمثل للموارد، ويعزز التكامل بين مختلف الفاعلين في القطاع.

وانتهى الوزير لإصدار تعليمة عامة لكافة المؤسسات والهيئات تحت الوصاية، تقضي بفتح الوكالات ليلاً خلال العشر الأواخر من رمضان. لضمان استمرارية الخدمة وتحسين ظروف استقبال المواطنين خلال هذه الفترة.

