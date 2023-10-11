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فتح باب الاستيراد أمام المتعاملين الاقتصاديين

بقلم أسماء.ع
فتح باب الاستيراد أمام المتعاملين الاقتصاديين
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افاد متعاملون اقتصاديون، اليوم الأربعاء، أنه تم منح وثيقة التوطين البنكي، للعديد من العلامات والمستوردين.

كما أشار المتعاملون الاقتصاديون، إلى أنه تم منح وثيقة التوطين للعلامة الواحدة ” FRANCHISE ” للأحذية والملابس. ولمستوردي مواد التجميل، وقطع غيار السيارات، والأواني والأثاث المنزلي والعقاقير والخردوات.

في حين، جاء السماح بإستيراد المواد التي تعرف نقص في السوق، بعد نتائج الإحصاء الإقتصادي لوزارة التجارة.

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