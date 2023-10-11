فتح باب الاستيراد أمام المتعاملين الاقتصاديين
بقلم أسماء.ع
افاد متعاملون اقتصاديون، اليوم الأربعاء، أنه تم منح وثيقة التوطين البنكي، للعديد من العلامات والمستوردين.
كما أشار المتعاملون الاقتصاديون، إلى أنه تم منح وثيقة التوطين للعلامة الواحدة ” FRANCHISE ” للأحذية والملابس. ولمستوردي مواد التجميل، وقطع غيار السيارات، والأواني والأثاث المنزلي والعقاقير والخردوات.
في حين، جاء السماح بإستيراد المواد التي تعرف نقص في السوق، بعد نتائج الإحصاء الإقتصادي لوزارة التجارة.
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