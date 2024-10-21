فتح باب الترشح أمام الجمعيات للاستفادة من دعم المشاريع الثقافية والفنية

أعلنت وزارة الثقافة والفنون عن فتح باب الترشح أمام الجمعيات الثقافية والفنية للاستفادة من دعم المشاريع الثقافية والفنية لسنة 2025. وذلك في إطار سياسة الدعم العمومي لمشاريع هذه الجمعيات.

وحسب بيان للوزارة، فإنه وفي إطار سياسة الدعم العمومي لمشاريع الجمعيات الثقافية والفنية، وبغية ترقية وتعزيز النشاط الثقافي الجمعوي. تعلن وزارة الثقافة والفنون عن فتح باب الترشح للاستفادة من دعم المشاريع الثقافية والفنية للجمعيات لسنة 2025.

ويخص هذا الدعم مشاريع الجمعيات الثقافية والفنية ذات الطابع الوطني أو المحلي. التي تهدف من خلالها إلى المساهمة في تثمين الموروث الثقافي المادي واللامادي والمحافظة عليهما. تنظيم نشاطات ثقافية وفنية هادفة ومتميزة تعنى بجميع شرائح المجتمع. بالإضافة كذلك إلى تكوين الشباب والأطفال في مختلف الفنون (موسيقي، مسرح، سمعي-بصري، رسم ..). الإهتمام والعناية بالأعمال الثقافية والفنية الموجهة للطفل. إلى جانب تنظيم تظاهرات ثقافية عبر ولايات الوطن والمناطق المعزولة على الخصوص.

وذكر البيان ضمن الشروط، أن هذا الدعم يعتبر مساهمة من وزارة الثقافة والفنون في جزء من المشروع. وعلى الجمعية أن توضح المساهمات المالية المحتملة “مساهمة الجمعية، تمويل وزارة الثقافة والفنون، والمصادر الأخرى للتمويل”. وتستفيد الجمعية من دعم لمشروع واحد فقط، بعد دراسة اللجنة لأهدافه وأهميته”.

ومن شروط الاستفادة أيضا أن تلتزم الجمعية المستفيدة من الدعم بإنجاز المشروع وفقا للإتفاقية الممضاة بين رئيسها وممثل وزارة الثقافة والفنون وفي الآجال المحددة.

وبإمكان الجمعيات الثقافية والفنية الراغبة في الترشح الاطلاع على كامل شروط وكيفيات الاستفادة من الدعم وكذا مكونات الملف الإداري. والبطاقة التقنية للمشروع المقترح وتحميل الاستمارة وغيرها على موقع وزارة الثقافة والفنون. وقد تم تحديد فترة التسجيل من الـ21 أكتوبر إلى الـ20 ديسمبر المقبل.

وتودع الملفات “بشكل حصري” عبر المنصة الإلكترونية للدعم العمومي للجمعيات الثقافية والفنية بالموقع الرسمي للوزارة. فيما سيكون تقييم الأعمال من طرف لجنة الدعم العمومي لمشاريع الجمعيات بعد دراسة کل الملفات.