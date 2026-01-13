أعلنت جامعة الجزائر 3 كافة الطلبة والباحثين بأن منظمة اليونسكو وبالتعاون مع حكومة جمهورية الصين الشعبية، عن فتح باب الترشح لبرنامج منح اليونسكو- الصين (سور الصين العظيم) للسنة الجامعية 2027-2026.

ويهدف هذا البرنامج إلى دعم تنمية الموارد البشرية وبناء القدرات في الدول النامية، وتعزيز التعاون الدولي في مجالات التعليم. الثقافة، الاتصال، العلوم والتكنولوجيا.

ومن أنواع المنح المتاحة، برنامج الباحث الزائر (عام أو أستاذ زائر)، دراسة الماستر، دراسة الدكتوراه.

وتتراوح مدة الدراسة تتراوح بين سنة واحدة إلى خمس سنوات، حسب نوع البرنامج. على أن تكون لغة الدراسة الإنجليزية أو الصينية (حسب البرنامج والجامعة المستقبلة).

وعن شروط الترشح، فعلى الراغب في الترشح أن يكون المترشح من الدول المدعوة (بما فيها الجزائر). استيفاء شروط السن، المؤهل العلمي، والكفاءة اللغوية حسب نوع البرنامج. التمتع بصحة جيدة بدنيا وعقليا. القبول المبدئي من جامعة صينية معتمدة.

وتشجع اليونسكو بقوة ترشح فئة الطالبات والبحثات والمترشحين من إفريقيا.

وحسب المنشور ذاته، فإن آخر أجل لإيداع الملفات لدى اللجنة الوطنية لليونسكو 23 جانفي 2026.

وتكون بداية الدراسة، أواخر أوت / بداية سبتمبر 2026

ومن المزايا التي يقدمها البرنامج الإعفاء من رسوم الدراسة، منحة شهرية للمعيشة، سكن جامعي أو منحة سكن، تأمين صحي شامل. تذكرة سفر دولية ذهابا وإيابا، منحة شهرية إضافية من اليونسكو.

ولمزيد من المعلومات حول شروط وطريقة التسجيل يرجى الاطلاع على الملفات المرفقة من خلال النشر على الموقع الرسمي للجامعة:

‏https://www.univ-alger3.dz/?p=27175

وعلى طلبة جامعة الجزائر 3 فقط ، بعد التقديم عبر الموقع الإلكتروني، إيداع نسخة من استمارة التسجيل لدى نيابة مديرية الجامعة للعلاقات الخارجية من أجل متابعة الملفات.

إضغط على الصورة لتحميل تطبيق النهار للإطلاع على كل الآخبار على البلاي ستور