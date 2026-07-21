فتح باب الترشح لجائزة الأمير نايف للأمن العربي 2026

أعلنت الأمانة العامة لجائزة الأمير نايف للأمن العربي عن فتح باب الترشح للمشاركة في مسابقة الجائزة لسنة 2026، والتي تشمل ثلاثة فروع تتمثل في جائزة الرائد الأمنية التقديرية، وجائزة البحوث الأمنية، وجائزة التميز الأمني، بقيمة مالية تبلغ 100 ألف دولار أمريكي لكل فرع.

وحسب الإعلان المنشور عبر الصفحة الرسمية لوزارة الاتصال، فإن المشاركة في فرع الدراسات الأمنية لهذا العام تكون في أحد المواضيع المحددة، وهي إدارة الأزمات والطوارئ، والذكاء الاصطناعي، والأمن السيبراني، ومكافحة المخدرات والجماعات المحلية، والتنقل إلى الفضاء.

ودعت الأمانة العامة الراغبين في المشاركة إلى إرسال النسخة الرقمية لملفاتهم عبر البريد الإلكتروني [email protected]، على أن يكون آخر أجل لاستقبال الملفات يوم 31 أكتوبر 2026.

كما أوضحت أن تفاصيل الأهداف والشروط العامة والتفصيلية للمشاركة متوفرة عبر الموقع الإلكتروني الرسمي للجائزة **www.princenaifprize.com**، مشيرة إلى أنه في حالة المشاركة الإلكترونية يجب إيداع الملف بنسخة ورقية لدى الأمانة العامة، بينما تتم مشاركة منتسبي وزارة الداخلية عبر بطاقة تقنية تُسحب من اللجنة.