فتح باب الترشح لجائزة “اليونسكو–الفوزان” الدولية لتشجيع العلماء الشباب

أعلنت وزارة التربية الوطنية عن فتح باب الترشح للمشاركة في جائزة “اليونسكو-الفوزان” الدولية لتشجيع العلماء الشباب في مجال العلوم والتكنولوجيا والهندسة والرياضيات (STEM)، بعنوان دورة سنة 2027، لفائدة أساتذة الأطوار التعليمية الثلاثة وتلاميذ مرحلتي التعليم المتوسط والتعليم الثانوي.

وأوضحت الوزارة أن هذه الجائزة، التي تنظمها منظمة الأمم المتحدة للتربية والعلم والثقافة (اليونسكو) بالتعاون مع مؤسسة الفوزان الدولية لخدمة المجتمع بالمملكة العربية السعودية، تهدف إلى اكتشاف المواهب الشابة ورعايتها، وتشجيع البحث والابتكار في مجالات العلوم والتكنولوجيا والهندسة والرياضيات، بما يساهم في تحقيق أهداف التنمية المستدامة، وتعزيز ثقافة البحث العلمي والإبداع والتميز لدى الأساتذة والتلاميذ.

ودعت الوزارة جميع الأساتذة والتلاميذ المعنيين إلى الاطلاع على شروط المشاركة وإعداد ملفات الترشح وفقا للأحكام التنظيمية الخاصة بالجائزة، من خلال الروابط المخصصة لنظام الجائزة وبطاقات ترشيح الأعمال الخاصة بالتلاميذ والأساتذة، مع الحرص على تقديم مشاريع مبتكرة ذات قيمة علمية ومردود مجتمعي.

وأشارت وزارة التربية الوطنية إلى أن ملفات الترشح والأعمال المشاركة ترسل عبر البريد الإلكتروني: [email protected]، وذلك في أجل أقصاه 31 أكتوبر 2026.

– رابط نظام الجائزة:

https://www.education.gov.dz/prize/prize_regulations.pdf

– رابط بطاقة ترشيح الأعمال للتلاميذ في الجائزة الدولية الفوزان دورة 2027:

https://www.education.gov.dz/…/student_work_nomination…

– رابط بطاقة ترشيح الأعمال للأساتذة في الجائزة الدولية الفوزان دورة 2027:

https://www.education.gov.dz/…/teacher_project…