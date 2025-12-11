أعلنت وزارة التجارة الخارجية وترقية الصادرات عن فتح باب الترشح لجائزة رئيس الجمهورية لأحسن مصدر لسنة 2025. وذلك تطبيقًا لأحكام المرسوم الرئاسي رقم 202-24 المؤرخ في 24 جوان 2024. والمتضمن إحداث الجائزة والمعدل والمتمم لاحقًا، لاسيما المادتين 12 و13 منه.

وتأتي هذه الجائزة في إطار تشجيع المؤسسات الجزائرية المصدّرة وتحفيزها على تحسين جودة منتجاتها. وتعزيز حضورها في الأسواق الخارجية، إضافة إلى دعم المبادرات الاقتصادية. التي تساهم في رفع حجم الصادرات خارج المحروقات.

ودعت الوزارة في بيان لها كافة المتعاملين الاقتصاديين الناشطين في مجال التصدير والراغبين في المشاركة إلى التسجيل عبر المنصة الرقمية المخصّصة للمسابقة، وذلك قبل تاريخ 20 ديسمبر 2025، عبر الرابط الذي وضعته الوزارة لهذا الغرض.

كما أكدت على ضرورة إرسال التصريح الشرفي المرفق بالإعلان عبر البريد الإلكتروني الرسمي لوزارة التجارة الخارجية وترقية الصادرات: [email protected]، وذلك لاستكمال ملف الترشح.

وتُعد جائزة رئيس الجمهورية لأحسن مصدر من أهم الآليات الوطنية الهادفة إلى ترقية الصادرات وتثمين المؤسسات الجزائرية. التي نجحت في بلوغ مستويات معتبرة من التنافسية والجودة، بما يعزز مكانة المنتجات الوطنية في الأسواق الدولية.