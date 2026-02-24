أعلن المجلس الأعلى للغة العربية، اليوم الثلاثاء، عن فتح باب الترشح لجائزة رئيس الجمهورية للأدب واللغة العربية.

في حين، تأتي جائزة رئيس الجمهورية للأدب واللغة العربية في طبعتها الثانية 2026.

كما تهدف الجائزة إلى ترقيّة استعمال اللّغة العربيّة في المعاملات الإداريّة والتّربويّة والبحثيّة والثّقافيّة والتّطبيقات والبرمجيات. وفي الإضافة النّوعيّة في مجالات العلوم والمعارف والتّقنيّات بمختلف تخصّصاتها ومجالاتها وكذا المترجمة إليها. كما تهدف أيضا إلى تحسين المردود العلميّ باللّغة العربيّة. ورصد الكفاءات الوطنيّة في المجالات الإبداعيّة ذات الصّلة باللّغة العربيّة، وتثّمين أعمال الباحثين والمبدعين ومنّجزاتهم العلميّة والمعرفيّة ذات المردود النّوعي، للوصول إلى إنتاج فكريّ إبداعيّ باللّغة العربيّة.

كما يتم ايداع طلبات المشاركة لدى أمين لجنة تحكيم الجائزة بالمجلس الأعلى للغة العربية إلى 15 سبتمبر 2026. خلال أيام العمل مقابل وصل استلام مقيد في سجل مرقم ومؤشر عليه من قبل رئيس المجلس. على أن يكون الإعلان عن قائمة المتوجين بالجائزة في اليوم العالمي للغة العربية في 18 من شهر ديسمبر 2026.

مجالات الجائزة

كما تمنح الجائزة سنويًا لأفضل الأبحاث والأعمال المنّجزة في أحد المواضيع ضمن أحد المجالات الآتيّة:

1-مجال ازدهار اللّغة العربيّة:

علم العربيّة

اللسانيات

اللغة العربيّة في الفضاء الرّقمي.

2-مجال توطين المعارف:

توطين التّكنولوجية

دور الباحثين والمؤسسات الأكاديمية في توطين المعارف باللغة العربية.

3-مجال التّرجمة:

ترجمة كتب العلوم

منهجيات التّرجمة الآلية.

كما تمس رابعا مجال الأدب والإبداع:

الإبداع الأدبي

الأدب الرّقمي

قيم المواطنة في الأدب والإبداع.

قيمة الجائزة

كما تتمثّل الجائزة في منح الفائزين في كلّ مجال، ما يأتي:

شهادة تقدير لكلّ فائز، ومكافأة ماليّة يحدّد مبلغها كما يأتي:

مليون دينار (1.000.000 دج) للفائز بأحسن عمل من مجموع الأعمال المقدّمة،

خمسمائة ألف دينار (500.000 دج) للفائز بثاني أحسن عمل من مجموع الأعمال المقدّمة،

مائتان وخمسون ألف دينار (250.000 دج) للفائز بثالث أحسن عمل من مجموع الأعمال المقدّمة.

