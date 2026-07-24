إعــــلانات
الوطني

فتح باب الترشح لجائزة رئيس الجمهورية لأفضل مؤسسة ناشئة

بقلم نادية بن طاهر
فتح باب الترشح لجائزة رئيس الجمهورية لأفضل مؤسسة ناشئة
  • 191
  • 0

أعلنت وزارة اقتصاد المعرفة والمؤسسات الناشئة والمؤسسات المصغرة، عن فتح باب الترشح لجائزة رئيس الجمهورية لأفضل مؤسسة ناشئة في طبعتها الأولى، وهذا إلى غاية 23 أوت المقبل.

وحسب بيان للوزارة، اليوم الجمعة، فإن هذه المسابقة مفتوحة أمام أصحاب المشاريع المبتكرة، المؤسسات الناشئة المتميزة. وكذا المؤسسات المتسارعة الواعدة.

وبإمكان الراغبين في الترشح الولوج للمنصة الرقمية المخصصة حصريا لذلك (startupoftheyear.dz)، قصد الاطلاع على شروط المشاركة. ومعايير التقييم ومختلف التفاصيل المتعلقة بهذه المنافسة.

وتخضع هذه الأعمال إلى عملية تقييم من طرف لجنة تحكيم مستقلة، تضم خبراء في التكنولوجيا والابتكار من داخل وخارج الوطن.

وتقدر القيمة المالية للفائز بالمرتبة الأولى بـ3 مليون دج لفئة “أفضل مؤسسة متسارعة”. و2 مليون دج لفئة “أفضل مؤسسة ناشئة”، و1 مليون دج لفئة “أفضل مشروع مبتكر”.

إضغط على الصورة لتحميل تطبيق النهار للإطلاع على كل الآخبار على البلاي ستور

إضغط على الصورة لتحميل تطبيق النهار للإطلاع على كل الآخبار على البلاي ستور

رابط دائم : https://nhar.tv/hp8Sz
اقرأ أيضا
إعــــلانات
الأكثر قراءة
إعــــلانات
اطلع أكثر