أعلنت وزارة اقتصاد المعرفة والمؤسسات الناشئة والمؤسسات المصغرة، عن فتح باب الترشح لجائزة رئيس الجمهورية لأفضل مؤسسة ناشئة في طبعتها الأولى، وهذا إلى غاية 23 أوت المقبل.

وحسب بيان للوزارة، اليوم الجمعة، فإن هذه المسابقة مفتوحة أمام أصحاب المشاريع المبتكرة، المؤسسات الناشئة المتميزة. وكذا المؤسسات المتسارعة الواعدة.

وبإمكان الراغبين في الترشح الولوج للمنصة الرقمية المخصصة حصريا لذلك (startupoftheyear.dz)، قصد الاطلاع على شروط المشاركة. ومعايير التقييم ومختلف التفاصيل المتعلقة بهذه المنافسة.

وتخضع هذه الأعمال إلى عملية تقييم من طرف لجنة تحكيم مستقلة، تضم خبراء في التكنولوجيا والابتكار من داخل وخارج الوطن.

وتقدر القيمة المالية للفائز بالمرتبة الأولى بـ3 مليون دج لفئة “أفضل مؤسسة متسارعة”. و2 مليون دج لفئة “أفضل مؤسسة ناشئة”، و1 مليون دج لفئة “أفضل مشروع مبتكر”.