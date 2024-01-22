تم فتح باب الترشح لجائزة رئيس الجمهورية للمبدعين الشباب “علي معاشي”. في طبعتها لسنة 2024، إلى غاية يوم 31 مارس المقبل.

وحسبما أعلنته وزارة الثقافة والفنون، فإن المترشحين الراغبين في المشاركة بهذه المسابقة السنوية مدعوون لإيداع ملفاتهم على مستوى مديريات الثقافة والفنون عبر الولايات. أو على مستوى وزارة الثقافة والفنون.

وتخص الجائزة الأعمال الأدبية “الرواية والشعر والعمل المسرحي المكتوب”. والأعمال الفنية “الموسيقى والألحان والرقص وكذا الفنون التشكيلية والسينمائية”.

ويمكن للراغبين في المشاركة الإطلاع على الشروط و الملف الذي يجب إيداعه من أجل المشاركة. على الموقع الالكتروني للوزارة (www.m-culture.gov.dz).

للإشارة فقد تم إنشاء هذه الجائزة سنة 2006 بموجب مرسوم رئاسي، وهي موجهة للمبدعين الشباب الذين لا تفوق أعمارهم 35 سنة. وتمنح هذه الجائزة للفائزين بالمراتب الثلاثة الأولى من كل فئة في 8 يونيو احتفالا باليوم الوطني للفنان.