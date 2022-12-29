فتح باب الترشح لدورة تكوينية لإنتاج 7 أفلام قصيرة

أعلن المركز الجزائري لتطوير للسينما بالتعاون مع الوكالة الجزائرية للإشعاع الثقافي، عن فتح باب الترشح للدورة التكوينية الأولى “الجَزائر بحب”.

وحسب بيان لوزارة الثقافة، يشرف على هذه الدورة التكوينية، المخرج السينمائي “رشيد بن حاج”.

وتهدف هذه الدورة، إلى تطوير وإنتاج 7 مشاريع سينمائية، فئة الأفلام القصيرة من إبداع نسوي.

وتأتي هذه الدورة، في إطار مسعى وزارة الثقافة والفنون تحت إشراف الدكتورة “صُورية مُولوجي” للرّفع من مستوى التكوين الفني في الجزائر، ودعم الطاقات المبدعة.

وتندرج هذه التكوينات والمشاريع المرتقبة، في إطار مسعى القيادة السياسية في البلاد وعلى رأسها رئيس الجمهورية.

ويأتي ذلك، لوضع آليات تسمح بتهيئة الظروف المناسبة والفعالة لانطلاق “صناعة سينمائية حقيقية”.

وكذا مواصلة دعم المنتوج السينمائي في مختلف مراحله، وإعطاء نفس جديد للسينما الجزائرية من خلال مرافقة الفكرة الخلاقة والابتكار الفني.