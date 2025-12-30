فتح باب الترشح للالتحاق ببرنامج في مجال التربية والتعليم المناخي لليونيسف

أعلن المجلس الأعلى للشباب, في بيان له اليوم الثلاثاء, عن فتح باب الترشح للالتحاق ببرنامج يهدف إلى دعم القيادات الشابة في مجال التربية والتعليم المناخي. تشرف عليه منظمة الأمم المتحدة للطفولة (اليونيسف), وذلك إلى غاية 6 يناير القادم.

وأوضح المصدر ذاته, أنه “في إطار تمكين الشباب وتعزيز مشاركتهم في المبادرات الوطنية والدولية ذات الصلة بالتنمية المستدامة. يعلم المجلس الأعلى للشباب, الشباب الجزائري بفتح باب الترشح للالتحاق ببرنامج Leading Minds Climate Education Fellowship. الذي تشرف عليه منظمة الأمم المتحدة للطفولة (اليونيسف-UNICEF)”.

ويهدف هذا البرنامج الدولي إلى “دعم القيادات الشابة الناشطة في مجال التربية والتعليم المناخي. وتطوير مقاربات مبتكرة تسهم في تعزيز الوعي البيئي لدى الأجيال الصاعدة. وتمكين الأطفال من مواجهة التحديات المناخية والمشاركة في بناء مستقبل عادل ومستدام”.

ولفت البيان إلى أن “الفئات المعنية بالترشح, هي الشباب المنخرطون في المبادرات. البرامج أو المشاريع المرتبطة بالتربية المناخية. والتعليم من أجل التنمية المستدامة”, فيما حدد آخر أجل للتسجيل يوم 6 يناير 2026.

ودعا المجلس كافة الراغبين في الترشح, إلى “الاطلاع على شروط المشاركة. وإيداع ملفاتهم عبر الرابط الإلكتروني : https://www.unicef.org/…/leading-minds-fellowship.